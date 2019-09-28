سفير المملكة بالمغرب يستقبل طلاب المدارس السعودية احتفاءً باليوم الوطني

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري بمقر السفارة، طلاب وطالبات من المدارس السعودية بالرباط برئاسة مدير المدرسة/ عبدالعزيز حسن آل حسن، وذلك لتقديم التهاني له بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقام الطلاب، بهذه المناسبة، بتقديم بعض القصائد الوطنية تخليدًا لهذه الذكرى الغالية على كل السعوديين.

