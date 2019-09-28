بالصور.. انطلاق معرض «المملكة قلب العالم» احتفاءً باليوم الوطني 89

انطلق مساء أمس الجمعة، معرض (المملكة قلب العالم)، الذي تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، احتفاءً باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، في مقر المركز بالرياض.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد أن الجمعية تحتفي باليوم الوطني سنويًا، من خلال إبداعات فنانين عبروا عن حبهم لوطنهم على طريقتهم الخاصة، مضيفة أن الجمعية تسهم في رفعة الثقافة التشكيلية، والتنافس على الإنتاج بأنامل وطنية، كما أنها تحتضن الإبداع والمبدعين وتسعى إلى الاستثمار الإبداعي.

وأشارت الرويشد إلى أن المعرض يقام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حيث تمد الجسور للتواصل والتعايش والعمل على وحدة الوطن ومواكبة توجه المركز من خلال حوار الفنون بتقديم معرض نابض بحب الوطن في يومه المجيد وبرؤية استشرافية للقادم في إثراء الثقافة من خلال عدد من الفعاليات تضمنت إبراز الاهتمام بالشهداء أبطال الوطن وكذلك عدد من الورش والعروض التفاعلية.

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وأكدت أن اختيار شعار عنوان (المملكة قلب العالم) هي دلالة على مكانة المملكة في العالم الإسلامي، ومكانتها الكبيرة في العالم اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا.

وقد تزين المعرض بما يقارب 100 لوحة فنية وطنية لـ 80 فنان تشكيلي، كما خصص جناح لأعمال 15 من رواد الفن التشكيلي بالمملكة، إضافة إلى عرض أعمال من مبادرة شهداء الوطن (شهداء في قلوبنا) والتي تهدف إلى إبراز دور أبطال الوطن من الشهداء، حيث قامت عدد من الفنانات بالتعبير من خلال فنهن عن الدور العظيم والتضحيات التي قدمها الجنود في سبيل حماية الوطن وشعبه، وقد وثقن فنهن في كتيب، يمكن لأي زائر للمعرض تحميله إليكترونيًا.

ويصاحب المعرض فعاليات ثقافية وورش عمل تقام يوميًا وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2019م، يقدمها عدد من الفنانين التشكيلين من مدارس فنية متنوعة (الرسم الحر، التشكيل بالمعادن والصلصال والورق والخرز، والرسم بالخيط والمسامير، والخط العربي).