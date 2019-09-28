السعودية اليوم / تسع إصابات جراء انفجار في ناقلة نفط بمدينة اولسان الكورية



سيئول 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

أصيب تسعة أشخاص بجراح في انفجار وقع على متن ناقلة نفط يجري إصلاحها في المرفأ بمدينة أولسان الكورية الجنوبية اليوم.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوية عن السلطات المحلية قولها إن 25 شخصًا كانوا على متن الناقلة، المسجلة في جزر كايمان، وقت وقوع الحادث.

وأوضحت الوكالة أنه تم إنقاذ كل الأشخاص الذين كانوا على متن الناقلة.

ويقوم خفر السواحل بالتحقيق لتحديد سبب حدوث الانفجار.

// انتهى //

10:44ت م

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