شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يعزي سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن في وفاة "والدته" والان مع التفاصيل

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية عزاء ومواساة الى سعادة السفير محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى بلادنا في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "والدته الفاضلة" .

وفي البرقية أعرب المحافظ عن أحر التعازي وصادق المواساة بإسمه شخصياً ونيابة عن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والمنطقة العسكرية الثانية وأبناء حضرموت كافة، الى سعادة السفير محمد آل جابر، مبتهلاً الى المولى عز وجل أن يشملها بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.

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انا لله وانا اليه راجعون.