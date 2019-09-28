السعودية | سعوديات خضعن لعملية “تجميد البويضات” لأسباب مختلفة .. جدل متواصل ورأي شرعي يوضح الأمر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعوديات خضعن لعملية “تجميد البويضات” لأسباب مختلفة .. جدل متواصل ورأي شرعي يوضح الأمر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:03 صباحًا, 28 سبتمبر 2019 م
أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عدد من الفتيات السعوديات مؤخرا بعمليات تجميد للبويضات خارج المملكة.
وبحسب “وطن” قامت الفتيات بهذه العمليات بهدف الإنجاب في سن متأخرة ما بين ٤٠ و ٥٠ عاما أو نتيجة لخضوع بعضهن للعلاج الكيماوي.
وكشف الباحث الشرعي حسن حكمي أن هذه العمليات المتطورة تشكل اليوم نزاعا في مجال الإفتاء بين تحليلها وتحريمها.
وأكد أن هناك رأي أوضح وهو ضرورة إخبار الفتاة المقبلة على الزواج لزوج بخضوعها لعملية تجميد البويضات حتى لا تدخل تحت بند الخديعة.
وطالب النساء بالتروي والسؤال عن الحكم الشرعي لمثل هذه العمليات قبل الخضوع لها
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