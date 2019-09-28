الان تتابع البرلمان العربي يثمن إعلان السعودية تمويل خطة الاستجابة الانسانية باليمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، عالياً إعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2019.
وأوضح السلمي في تصريح له اليوم، أن هذا الدعم السخي يأتي استكمالاً لجهود المملكة الإنسانية في دعم دولة اليمن وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.
وشدد رئيس البرلمان العربي على تُحميل ميليشيا الحوثي الانقلابية المسئولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني خصوصاً في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الانسانية وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.
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