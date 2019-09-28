تسجيل طالب في نظام نور برقم الهوية 1441| رابط التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة “الروضة”

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تسجيل طالب في نظام نور برقم الهوية 1440 بمدارس الطفولة المبكرة للطلاب والطالبات الجُدد في رياض الأطفال، إلى جانب الطلاب/الطالبات ممن تم نقلهم في الصفوف الأولية، وسيتم فتح باب التسجيل في عدد 1460 مدرسة بالمملكة العربية السعودية عبر موقع نظام نور المركزي 1440، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر رابط دخول نظام نور بالهوية من أجل تسجيل طالب جديد في مرحلة رياض الأطفال، كما يمكنكم أيضاً من خلال نظام نور تسجيل النقل المدرسي مع بداية العام الدراسي الجديد 1440 -1441هـ.

تسجيل طالب في نظام نور 1441

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن البدء في استقبال طلبات التسجيل من أولياء الأمور في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور المركزي 1441، حيث تبدأ كافة الإدارات التعليمية اليوم الأحد بتاريخ 24 ذي الحجة 1440 الموافق لتاريخ 25 أغسطس 2019م باستقبال الطلبات بـ التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة البالغ عددها 1460 مدرسة، وتتيح الوزارة إمكانية التسجيل في نظام نور من خلال دخول ولي الأمر للنظام بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الخاصين به.

وقد أكدت مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم الأستاذة “ندى السماعيل” على أن وزارة التعليم السعودية وضعت خطة خاصة بمرحلة الطفولة المبكرة تتماشى مع الأوامر السامية وقرار مجلس الوزراء ورؤية المملكة العربية السعودية الحكيمة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم والتعلم، وسيتم العمل على حصول كل طفل على فرص التعليم الجيد طبقاً لخيارات متنوعة، كما أكدت على أن عملية إسناد التدريس بالصفوف الأولية “بنين” سوف يكون لمعلمات متخصصات، ويتم تسجيل طالب في نظام نور 1441 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وتعمل وزارة التعليم على إعادة تأهيل كافة المدارس الحكومية الموجودة بالفعل وتطويرها وتجهيز فصولاً ودورات مياه خاصة بالبنين وأخرى خاصة بالبنات، وتشتمل مدارس الطفولة المبكرة على رياض الأطفال (المستوى الثاني، المستوى الثالث) والصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية بنين وبنات (الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث) اعتباراً من سن 4 سنوات وحتى سن 8 سنوات، ويمكنكم دخول موقع نظام نور تسجيل طالب جديد من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (noor.moe.gov.sa) لتسجيل الطلاب في خدمة النقل المدرسي أو تسجيل طالب جديد للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1440 – 1441هـ.

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آلية تسجيل الطلاب في نظام نور 1440

نشرت وزارة التعليم السعودية فيديو يوضح آلية تسجيل الطلاب المستجدين والمنقولين في مرحلة رياض الأطفال أو مرحلة الطفولة المبكرة، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور المركزي من خلال مشاهدة الفيديو التالي:

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز، سيطلب منك نظام نور المركزي إدخال البيانات الخاصة بك كمستخدم للنظام (اسم المستخدم، كلمة السر، رمز التحقق)، وبعد إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول” لكي تبدأ في تسجيل طالب في نظام نور 1440.

تحديث: في حال قيام ولي أمر الطفل عند تسجيل الابن في الروضة أو رياض الأطفال وقم قبول الطفل، ويوجد طلباً أخر قيد الانتظار في روضة أخرى وفتحت الشواغر، فتكون الأولوية في قبول الأطفال للروضة المُسجل فيها انتظار، وسوف ينتقل طلب التسجيل للمدرسة الجديدة وسوف يكون مقبولاً نهائياً، ويتم التسجيل في نظام نور من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1441

وجهت شركة تطوير النقل التعليمي الدعوة لأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية ممن يرغبون في تحقيق الاستفادة من خدمة النقل المدرسي بسرعة التوجه والدخول لقسم النقل المدرسي عبر موقع نظام نور الإلكتروني، من أجل تسجيل الأبناء في الخدمة إلكترونياً، وقد حرصت الشركة على تيسير إجراءات التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور 1440 الإلكتروني، ويجب الدخول للتسجيل قبل بدء العام الدراسي الجديد 1440-1441هـ.