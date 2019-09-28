دعم الأونروا وشهيد غزة يتصدران الصحف الفلسطينية

افتتحت الصحف الفلسطينية المحلية الصادرة اليوم السبت عناوينها باستشهاد شاب إصابة العشرات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وكفر قدوم إلى جانب تقديم المملكة العربية السعودية 50 مليون دولار لدعم الأونروا .

صحيفة القدس :

.شهيد وعشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات سلمية في الضفة والقطاع

.اشتية: قيادة فلسطين لمجموعة الـ"77+الصين" تعكس فاعليتها على الساحة الدولية

.عائلة سمرين المقدسية تعيش هاجس الطرد من منزلها

.المملكة العربية السعودية تقدم 50 مليون دولار للأونروا

.مظاهرة في أم الفحم وإغلاق شارع وادي عارة احتجاجاً على تصاعد الجريمة

.مقتل شاب طعناً في شجار بالخليل ومصرع مواطنين وإصابة 16 بحوادث سير

صحيفة الحياة الجديدة:

.شهيد وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال في غزة وكفر قدوم

.اشتية: قيادة فلسطين لمجموعة الـ"77 + الصين" تعكس فاعليتها على الساحة الدولية

."مركزية فتح" تجدد تمسكها بالدور المصري وجهوده لإنهاء الانقسام

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.الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي من مخيم بلاطة

.مصرع مواطنين بحادثي سير ودهس ومقتل شاب نتيجة شجار في الخليل

.الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا تصوت بالإجماع لدعم مقاطعة إسرائيل

.رئيس بولندا: إسرائيل مسؤولة عن تنامي معاداة السامية

. 37 عاماً على استشهاد "مارشال بيروت"

صحيفة الأيام:

.شهيد وعشرات الاصابات خلال قوات الاحتلال لمسيرات العودة شرق القطاع

.إصابات خلال قمع الاحتلال المشاركين بصلاة "الجمعة" في بلدة السواحرة الشرقية

. نابلس : الاحتلال جثمان الشهيد محمد عدوي

.مقتل مواطن في شجار بالخليل وتواصل شجار غرب خان يونس

.القدس: عائلة سمرين تعيش هاجس الطرد من منزلها

.اشتية: الحكومة ستبدأ بالاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة