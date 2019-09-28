المملكة تؤكد عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

أكدت المملكة العربية، في بيان أصدرته ضمن سبع دول، عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

والدول المشاركة في البيان مع المملكة هي (الولايات الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، مصر، والأردن).