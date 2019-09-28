سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 29 المحرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في نيويورك مع أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال التي تضم ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا؛ لبحث سبل تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية الليبية والأمريكية، معبرا عن تطلعه إلى شراكة من خلال استثمارات مشتركة.

وأشارت إلى إعلان القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا "الأفريكوم" عن مقتل 17 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في قصف نفذته قواتها في ليبيا.

ورصدت دعم قائد عام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لحوار مع قادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وهي الدعوة التي تأتي بالتزامن مع تحركات دولية وإقليمية لحل الأزمة الليبية.

ونقلت تحميل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حلف شمالي الأطلسي مسؤولية ما آلت إليه الأمور في ليبيا من فوضى وانفلات أمني، مضيفا أن ليبيا أصبحت ملاذا ومعقلا لمختلف الإرهابيين، الذين ينضم إليهم مسلحون قادمون من عدة بلدان.

وعرجت صحف ليبيا على دعوة وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو إلى العودة للحوار السياسي في ليبيا.

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07:31ت م

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