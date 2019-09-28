سياسي / الصين وروسيا تتعهدان بتعزيز التعاون الاستراتيجي



نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

تعهد وزيرا الخارجية الصيني وانغ يي والروسي سيرجى لافروف، أمس الجمعة، بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتكثيف التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية.

وذكر وانغ خلال محادثات جرت مع لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 74، أنه يتعين على الصين وروسيا العمل معا لتنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وإثراء الشراكة الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد.

وأضاف أنه يتعين الدفع بالتعاون الثنائي من أجل تحقيق المزيد من النتائج في مختلف مجالات التعاون، والمساهمة بإحلال السلام والاستقرار العالميين.

وأكد لافروف أنه يتطلب من البلدين تكثيف التنسيق الاستراتيجي في الشؤون الدولية والإقليمية والعمل معا على دعم القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية.

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