السعودية اليوم / وزير الخارجية الجزائري يحث الدول الصناعية على محاربة التغير المناخي



نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

ركز وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم في خطابه خلال مداولات الجمعية العامة الرابعة والسبعين يوم الجمعة، على التغير المناخي وضرورة محاربة الدول الصناعية له، لما له من تداعيات خطيرة وآثار على النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والكوارث الطبيعية المرتبطة به، والتي يلمسها العالم يوما بعد يوم.

وقال بوقادوم، إن منطقة الساحل الصحراوي الذي تنتمي لها الجزائر من أكثر المناطق تأثرا بهذه الظواهر خاصة من ناحية تسارع وتيرة التصحر والجفاف، وهي الأقل استعدادا للتصدي للآثار السلبية لتغيير المناخ.

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