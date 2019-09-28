

كابل 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

فتحت مراكز الاقتراع اليوم أبوابها في جميع أنحاء أفغانستان لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات.

ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وانتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية مراكز الاقتراع.

// انتهى //

06:22ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.