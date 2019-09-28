، فيتوريا لعبنا في ظروف صعبة ..يجب أن نلعب كل مباراة كنهائي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قال روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر بعد نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباراة اليوم: لعبناها في ظروف صعبة على الفريقين طوال التسعين دقيقة.
وتابع: كان أداء جيداً للاعبين اليوم حيث غيرنا طريقة اللعب، واللاعبون قاموا بما طلبناه منهم بشكل دقيق، وفي الدوري الآن يجب أن نلعب كل مباراة كنهائي ونفكر فقط في فريقنا وتطويره خطوة بخطوة، ونحن لازلنا في البداية وستحدث أمور كثيرة، حتى الآن لم يمض من الدوري إلا خمس جولات فقط وبقي 25 جولة قادمة في الدوري.
وأضاف: لعبنا ثلاث مباريات خلال عشرة أيام سببت لنا صعوبات عديدة، وأصبحت مثل كرة الثلج تفاصيل صغيرة مع تفاصيل صغيرة جعلت المشكلة أكبر، ومن المهم حينما نكون في مثل هذه الظروف أن تتكاتف الجماهير مع النادي واللاعبين لنشكل قوة كبيرة جداً.
وأفاد فيتوريا: نعلم أننا لم نحقق الفوز في المباراة الأخيرة لكن اليوم كانت مباراة مهمة أظهرت للجميع الفرق في الفريق، لدينا ثلاثة لاعبين بإمكانيات كبيرة جداً خارج الملعب بسبب الإصابة موسى وجوليانو وآدم، واليوم يشارك يحيى الشهري بعد غياب ثلاثة أشهر، عودتهم ستضيف حلولاً قوية جداً للفريق.
وختم حديثه: هذه هي كرة القدم، لكن إن كان الفريق كاملاً متواجداً معنا فسيكون لدينا حلول عديدة وقوة كبيرة جداً في الملعب.
فيتوريا لعبنا في ظروف صعبة ..يجب أن نلعب كل مباراة كنهائيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-28
قال روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر بعد نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباراة اليوم: لعبناها في ظروف صعبة على الفريقين طوال التسعين دقيقة.
وتابع: كان أداء جيداً للاعبين اليوم حيث غيرنا طريقة اللعب، واللاعبون قاموا بما طلبناه منهم بشكل دقيق، وفي الدوري الآن يجب أن نلعب كل مباراة كنهائي ونفكر فقط في فريقنا وتطويره خطوة بخطوة، ونحن لازلنا في البداية وستحدث أمور كثيرة، حتى الآن لم يمض من الدوري إلا خمس جولات فقط وبقي 25 جولة قادمة في الدوري.
وأضاف: لعبنا ثلاث مباريات خلال عشرة أيام سببت لنا صعوبات عديدة، وأصبحت مثل كرة الثلج تفاصيل صغيرة مع تفاصيل صغيرة جعلت المشكلة أكبر، ومن المهم حينما نكون في مثل هذه الظروف أن تتكاتف الجماهير مع النادي واللاعبين لنشكل قوة كبيرة جداً.
وأفاد فيتوريا: نعلم أننا لم نحقق الفوز في المباراة الأخيرة لكن اليوم كانت مباراة مهمة أظهرت للجميع الفرق في الفريق، لدينا ثلاثة لاعبين بإمكانيات كبيرة جداً خارج الملعب بسبب الإصابة موسى وجوليانو وآدم، واليوم يشارك يحيى الشهري بعد غياب ثلاثة أشهر، عودتهم ستضيف حلولاً قوية جداً للفريق.
وختم حديثه: هذه هي كرة القدم، لكن إن كان الفريق كاملاً متواجداً معنا فسيكون لدينا حلول عديدة وقوة كبيرة جداً في الملعب.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
01:24 AM
قال روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر بعد نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباراة اليوم: لعبناها في ظروف صعبة على الفريقين طوال التسعين دقيقة.
وتابع: كان أداء جيداً للاعبين اليوم حيث غيرنا طريقة اللعب، واللاعبون قاموا بما طلبناه منهم بشكل دقيق، وفي الدوري الآن يجب أن نلعب كل مباراة كنهائي ونفكر فقط في فريقنا وتطويره خطوة بخطوة، ونحن لازلنا في البداية وستحدث أمور كثيرة، حتى الآن لم يمض من الدوري إلا خمس جولات فقط وبقي 25 جولة قادمة في الدوري.
وأضاف: لعبنا ثلاث مباريات خلال عشرة أيام سببت لنا صعوبات عديدة، وأصبحت مثل كرة الثلج تفاصيل صغيرة مع تفاصيل صغيرة جعلت المشكلة أكبر، ومن المهم حينما نكون في مثل هذه الظروف أن تتكاتف الجماهير مع النادي واللاعبين لنشكل قوة كبيرة جداً.
وأفاد فيتوريا: نعلم أننا لم نحقق الفوز في المباراة الأخيرة لكن اليوم كانت مباراة مهمة أظهرت للجميع الفرق في الفريق، لدينا ثلاثة لاعبين بإمكانيات كبيرة جداً خارج الملعب بسبب الإصابة موسى وجوليانو وآدم، واليوم يشارك يحيى الشهري بعد غياب ثلاثة أشهر، عودتهم ستضيف حلولاً قوية جداً للفريق.
وختم حديثه: هذه هي كرة القدم، لكن إن كان الفريق كاملاً متواجداً معنا فسيكون لدينا حلول عديدة وقوة كبيرة جداً في الملعب.
، فيتوريا لعبنا في ظروف صعبة ..يجب أن نلعب كل مباراة كنهائي ،
المصدر : الخليج 365
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