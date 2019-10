4 مزايا مهمة يجهلها الكثيرون في Gmail

︎ :



تعتبر منصة Gmail من أكبر المنصات شعبية على الإنترنت، ويستعملها أكثر من 1.5 مليار شخص اليوم، لكن الكثير من مستخدمي هذه المنصة يجهلون بعض الميزات المهمة فيها.

ومن أبرز الميزات في خدمة المراسلة عبر Gmail ميزة تحديد وصول الإشعارات، والتي تمكن المستخدم من التخلص من الدعايات والإشعارات المزعجة.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في التطبيق، ومن ثم الضغط على خيار “إشعارات” Notifications، وبعدها الضغط على خيار High priority only.

أما الميزة المهمة الأخرى في خدمة المراسلة فهي ميزة إلغاء الإرسال، حيث يمنح Gmail المستخدم 5 ثوان ليضغط على خيار التراجع عن إرسال الرسالة.

ويمكن زيادة المدة المذكورة من 5 ثوان إلى 30 ثانية عبر قائمة الإعدادات، فهناك يجد المستخدم خيار Undo Send، وبجواره خيارات (5ثوان، و10 ثوان،و20 ثانية، و30 ثانية)، وبانتقاء أحد تلك الخيارات ستتغير المدة التي يمنحها Gmail للمستخدم للتراجع عن إرسال رسائله.

ومن أبرز الميزات التي يوفرها Gmail للمستخدم أيضا ميزة استعمل الأسماء المستعارة التي يمكنه استعمالها في العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى دون أن يحتاج لإنشاء حسابات جديدة.

كما يوفر Gmail للمستخدم أيضا إمكانية تسجيل الخروج من حسابه عن بعد في حال كان قد أدخل بيانات حسابه الإلكتروني على أجهزة أو حواسب موجودة في أماكن عامة، وذلك عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات والضغط على خيار Sign out all other Gmail web sessions.