16 #وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير السلامة (الطائف).

. مخطط الأصول (الطائف).

. مراقب خطوط الصيانة- التايفون (الطائف).

. مشرف أول التسلح- التايفون (الطائف).

. مشرف التسلح- التايفون (الطائف).

. مستشار الصيانة (الظهران).

. كبير موظفي الموارد البشرية (الرياض).

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. مشرف فني متجر التسليح- التايفون (الطائف).

. أخصائي جودة البيانات- التايفون (الطائف).

. مدير مشروع (الرياض).

. قائد فريق تحسين المخزون- التايفون (الطائف).

. قائد فريق الصيانة- بوابة اللوجستيات الهندسية (الطائف).

. مسؤول ضمان الامتثال والتدريب البحري (الظهران).

. قائد فريق العمليات- بوابة اللوجستيات الهندسية (الطائف).

. فني صيانة الأنظمة الكهربائية- الهوك (تبوك).

. أخصائي طبيب طيران (الظهران).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

