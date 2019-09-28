15 #وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالهدا، ومستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف.

وبينت الإدارة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي مختبر (عدد 9 وظائف/ مستشفى القوات المسلحة بالهدا).

– أخصائي مختبر (عدد 6 وظائف/ مستشفى الأمير سلطان العسكري).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

