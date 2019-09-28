«المرور» يطيح بقائد مركبة يسير فوق رصيف المشاة

أعلن المرور السعودي، اليوم، القبض على قائد المركبة التي كانت تسير فوق الرصيف.

وأكّد «المرور السعودي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، القبضَ على قائد المركبة وتحويله للهيئة المرورية. ولم يوضّح في أي منطقة كانت تسير المركبة ولا توقيت القبض على قائدها.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لقائد مركبة يزاحم المشاة على الرصيف، متجاهلًا كل الأنظمة