السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير. الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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