شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المنتحلين في اختبار «التخصصات الصحية» لإمارات المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" أن منتحلي شخصية المتقدم على الاختبار التحريري الخاص بالتصنيف والتسجيل في هيئة التخصصات الصحية، سيتم الرفع بهم إلى إمارة المنطقة المعنية لاتخاذ اللازم.

ووفقاً لمصدر مطلع، فإن الإجراءات لا تتوقف عن هذا الحد، بل تتجاوز ذلك لتصل إلى حظر سجل المتقدم والمتقدم عنه، مع ضرورة إبلاغ «هيئة التخصصات» بما يتم التوصل إليه، وزاد: «كذلك يتم أيضا تطبيق عقوبات الغش في حال ثبتت إدانتهم رسمياً».

وشدد المصدر على أن للهيئة الحق في إعادة تقويم الممارس الصحي للتأكد من كفاءته المهنية عند صدور أمر قضائي بذلك.