شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المنتحلين في اختبار «التخصصات الصحية» لإمارات المناطق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)علمت "الخليج 365" أن منتحلي شخصية المتقدم على الاختبار التحريري الخاص بالتصنيف والتسجيل في هيئة التخصصات الصحية، سيتم الرفع بهم إلى إمارة المنطقة المعنية لاتخاذ اللازم.
ووفقاً لمصدر مطلع، فإن الإجراءات لا تتوقف عن هذا الحد، بل تتجاوز ذلك لتصل إلى حظر سجل المتقدم والمتقدم عنه، مع ضرورة إبلاغ «هيئة التخصصات» بما يتم التوصل إليه، وزاد: «كذلك يتم أيضا تطبيق عقوبات الغش في حال ثبتت إدانتهم رسمياً».
وشدد المصدر على أن للهيئة الحق في إعادة تقويم الممارس الصحي للتأكد من كفاءته المهنية عند صدور أمر قضائي بذلك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.