ولي العهد يبعث برقية عزاء لماكرون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون في وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق. وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».



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