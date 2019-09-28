شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: إطلاق الصندوق العالمي للأطفال مبادرة رائدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

أعلن أمس (الجمعة) في مدينة نيويورك إطلاق صندوق «الإحسان إلى الأطفال»، بمبادرة مشتركة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي سيعمل على تنفيذ برامج ومشاريع تساعد الأطفال الأكثر احتياجاً في بلدان العالم الإسلامي التي تتعرض لأزمات وكوارث.

حضر حفلة التدشين المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف هينرييتا فور، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار.

وأشار الربيعة إلى أن إطلاق الصندوق العالمي للأعمال الخيرية للأطفال مبادرة رائدة من البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة اليونيسيف، سوف تساعد على توزيع الصدقات على الأطفال والشباب الذين هم في أمس الحاجة إليها. وأفاد بأن الصندوق عبارة عن منصة جديدة مهمة تسمح بنشر أشكال مختلفة من الأعمال الخيرية الإسلامية بفعالية وكفاءة، ويمكن للمنح المقدمة من الصندوق أن تحفز التمويل المستدام طويل المدى على نطاق واسع.

وأضاف يوجد 89 مليون طفل، من إجمالي 2.2 مليار طفل في العالم، في حاجة إلى الدعم الإنساني في الوقت الحالي. وهناك عبء ثقيل تواجهه الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، في ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية، وكذلك الاحتياجات الإنمائية الملحة، ولا سيما في الدول التي تواجه تحدي ارتفاع نسبة فئة الشباب لديها.

Advertisements

من جهة أخرى، حظي معرض المركز المقام في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإقبال جماهيري كبير. واطّلع زوار المعرض على المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، لليمن وغيره في 44 دولة حول العالم.

فيما اختتم المركز حملته الطبية التطوعية للوقاية من العمى والأمراض المسببة له في دولة إريتريا.

وأوضح المركز أنه كشف على أكثر من 5240 حالة من الحالات التي حضرت إلى مستشفى كرن العام، وقد حضروا من مدينة كرن وما حولها وأغلبهم يعانون من ضعف أو خلل في الإبصار، كما أجريت 414 عملية لإزالة الماء الأبيض والماء الأزرق والظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، وصرف نحو 1244 نظارة طبية والأدوية المناسبة للمرضى المحتاجين.

وبلغ إجمالي الحالات التي كشف عليها وفحصها في مدينة مصوع 4518 حالة، وعدد العمليات الجراحية 426 عملية، وتم توزيع 1240 نظارة طبية، ليبلغ إجمالي من كشف عليهم في هذه الحملة المخصصة لدولة إرتيريا 9758 حالة، وأجريت 840 عملية، وصرف نحو 2484 نظارة طبية.