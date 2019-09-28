شكرا لقرائتكم خبر عن 100 اتفاقيات واستثمارات سياحية مع شركات محلية وعالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار أمس، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات استثمارية محلية وعالمية في قطاع السياحة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 115 مليار ريال. وتمثل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم الإعلان عنها أمس في الرياض، الفرص الواعدة بالقطاع السياحي، كما تعكس الإمكانات الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع محليّاً وعالميّاً. وشهد الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بإشراف من هيئة السياحة بين مؤسسات وطنية ونظيراتها الأجنبية، إذ تم توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة الخزامى ومشروعي مياسم وهاربور؛ للعمل على مشاريع استثمارية بالقطاع العقاري وقطاع الأغذية والمشروبات وإدارة المرافق والخدمات، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية وقعتهما هيئة تطوير بوابة الدرعية مع جريج نورمان لتصميم ملاعب الجولف، لبناء ملعب للجولف بوادي صفار، بينما كانت الاتفاقية مع أمان ريزورتس لبناء فندق من 40 غرفة في حي البجيري، كما وقعت الخطوط الجوية السعودية عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات.

وشهد الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركات إقليمية وعالمية، إذ وقعت هيئة الاستثمار مذكرة تفاهم مع تربل فايف قروب، لتطوير عدد من المشاريع السياحية ومشاريع الفندقة والترفيه حول المملكة بقيمة 37.5 مليار ريال. ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم، بقيمة 20 مليار ريال وبواقع فرص وظيفية تصل إلى 12.000 فرصة وظيفية؛ لبناء سوق تجاري وترفيهي، تتوفر فيه أكبر حلبة جليد مغلقة للتزلج وحديقة للثلج، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم الأخرى مع إف تي جي دفلوبمنت وأويو رومز وننكنق قروب- عجلان بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار ريال.

Advertisements

وسلمت هيئة الاستثمار رخصتين استثماريتين بقيمة إجمالية تبلغ 272.5 مليون ريال، كانت الأولى لشركة كيرتين هوسبيتاليتي الإيرلندية، وذلك لتطوير محفظة مشاريع متعددة الأهداف حول المملكة، والثانية لشركة تيترابيلون البريطانية، للتعاون مع شركات تقديم الخدمات السياحية من شمال أمريكا وأوروبا وآسيا.

وشهد الحفل إعلان عدد من الشركات كان من ضمنها شركة الشايع وشركة شمول العقارية وفنادق راديسون ومجموعة سيرا القابضة -استثمارهم في القطاع السياحي بالمملكة، بقيمة إجمالية تبلغ 36.25 مليار ريال.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد الخطيب أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة، أمس، هي باكورة الفرص الاستثمارية القادمة في قطاع السياحة السعودي، لافتاً إلى أن قطاع السياحة في المملكة هو القطاع الأكثر نموّاً في العالم.