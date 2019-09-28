شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات ثقافية وترفيهية بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان) انطلقت الفعاليات الشبابية التي ينظمها مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان، مساء أمس، تحت إشراف الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب، وذلك في الكورنيش الشمالي بمدينة جازان. وأقيمت عدة فعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية، شارك فيها عدد كبير من الجماهير الحاضرة من الجنسين، التي تفاعلت مع مواهب المسرح المفتوح والرسم المباشر، والفن التشكيلي، وألعاب الكيرم، والشطرنج، ومواهب التسجيل، والمسابقات الثقافية، وعروض مسرحية، وسباقات المشي وغيرها وقد تم تكريم الفائزين. وتستمر الفعاليات إلى مساء اليوم (السبت)، وستكون هناك مسابقات لذوي الإعاقة، وعروض شعبية وتكريم لمجموعة من أبناء وبنات شهداء الحد الجنوبي، إضافة إلى وجود مشاركات توعوية من قبل إدارة المخدرات بجازان والشؤون الصحية.

انطلقت الفعاليات الشبابية التي ينظمها مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان، مساء أمس، تحت إشراف الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب، وذلك في الكورنيش الشمالي بمدينة جازان. وأقيمت عدة فعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية، شارك فيها عدد كبير من الجماهير الحاضرة من الجنسين، التي تفاعلت مع مواهب المسرح المفتوح والرسم المباشر، والفن التشكيلي، وألعاب الكيرم، والشطرنج، ومواهب التسجيل، والمسابقات الثقافية، وعروض مسرحية، وسباقات المشي وغيرها وقد تم تكريم الفائزين. وتستمر الفعاليات إلى مساء اليوم (السبت)، وستكون هناك مسابقات لذوي الإعاقة، وعروض شعبية وتكريم لمجموعة من أبناء وبنات شهداء الحد الجنوبي، إضافة إلى وجود مشاركات توعوية من قبل إدارة المخدرات بجازان والشؤون الصحية.

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