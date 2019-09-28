شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تقبض على مقيم حاول قتل أسرته بـ «السكين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22 @ أنهت دوريات الأمن في جدة خطورة مقيم هدد أسرته بسكين، إثر خلاف مع والدته في أحد أحياء وسط جدة. وكانت شقيقة المتهم تقدمت ببلاغ بأن شقيقها اعترته حالة عصبية حادة وحمل سكينا من المطبخ مهددا بقتلهم، فاضطرت الأسرة إلى إغلاق باب المسكن وإبقاء المتهم في الخارج لحين وصول الجهات الأمنية. وسارعت وحدة متخصصة من دوريات الأمن إلى الموقع وطوقت المنزل ونجحت في تحييد خطر الجاني على أسرته والمحيطين به. وكانت الدوريات باشرت الحالة ووجدت المقيم يحمل سكينا يلوح بها مهددا من حوله، ونجح رجال الأمن في منع تحركه نحو أسرته، كما منعوا خروجه إلى الطريق العام والتعرض للمارة وإيذاء العابرين، وتم انتزاع السكين من يده والسيطرة عليه. وتعرض رجلا أمن إلى إصابات طفيفة اثناء توقيفهما للمتهم وتم توثيق الحالة لإحالتها إلى النيابة العامة.

أنهت دوريات الأمن في جدة خطورة مقيم هدد أسرته بسكين، إثر خلاف مع والدته في أحد أحياء وسط جدة. وكانت شقيقة المتهم تقدمت ببلاغ بأن شقيقها اعترته حالة عصبية حادة وحمل سكينا من المطبخ مهددا بقتلهم، فاضطرت الأسرة إلى إغلاق باب المسكن وإبقاء المتهم في الخارج لحين وصول الجهات الأمنية. وسارعت وحدة متخصصة من دوريات الأمن إلى الموقع وطوقت المنزل ونجحت في تحييد خطر الجاني على أسرته والمحيطين به. وكانت الدوريات باشرت الحالة ووجدت المقيم يحمل سكينا يلوح بها مهددا من حوله، ونجح رجال الأمن في منع تحركه نحو أسرته، كما منعوا خروجه إلى الطريق العام والتعرض للمارة وإيذاء العابرين، وتم انتزاع السكين من يده والسيطرة عليه. وتعرض رجلا أمن إلى إصابات طفيفة اثناء توقيفهما للمتهم وتم توثيق الحالة لإحالتها إلى النيابة العامة.

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