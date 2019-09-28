جلوي بن عبدالعزيز: خطة لمواجهة التقلبات المناخية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) تابع أمير منطقة نجران رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تأثيرات المنخفض الجوي الناتج عن إعصار «هيكا» على المنطقة. واطمأن أمير نجران عقب غزارة الأمطار والرياح النشطة التي شهدتها محافظة شرورة ومراكز الربع الخالي أمس على سلامة الجميع، وحث الجهات المعنية وأعضاء لجنة الدفاع المدني بالمنطقة على مواصلة تنفيذ خطة الطوارئ المعدة للحالة المناخية الاستثنائية الحالية، ومضاعفة الجهود في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، مثمنا تكامل كل هذه الجهات، وعملها بروح الفريق الواحد.

تابع أمير منطقة نجران رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تأثيرات المنخفض الجوي الناتج عن إعصار «هيكا» على المنطقة. واطمأن أمير نجران عقب غزارة الأمطار والرياح النشطة التي شهدتها محافظة شرورة ومراكز الربع الخالي أمس على سلامة الجميع، وحث الجهات المعنية وأعضاء لجنة الدفاع المدني بالمنطقة على مواصلة تنفيذ خطة الطوارئ المعدة للحالة المناخية الاستثنائية الحالية، ومضاعفة الجهود في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، مثمنا تكامل كل هذه الجهات، وعملها بروح الفريق الواحد.

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