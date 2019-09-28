المتحدثة باسم التعليم لـ الخليج 365 : 5 مواصفات للحقيبة المدرسية الآمنة

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جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري لـ "الخليج 365" مواصفات واشتراطات الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات بشكل عام وطلاب المرحلة الابتدائية على وجه التحديد لضمان سلامتهم. وأكدت أن الحقيبة السليمة يجب أن تشتمل على حزام كتف مبطن وجيوب متعددة لتوزيع الوزن عليها، إضافة إلى اشتمالها على حزامي كتف لا حزام كتف واحدا وأن يقل وزن الحقيبة عن الطالب بنسبة لا تقل على 10% والبعد عن الحقيبة ذات العجلات لأنها قد تتسبب في حدوث آلام في الظهر والكتف لدى الطلاب والطالبات. وأكدت المتحدثة أن الاشتراطات تأتي حرصا من وزارة التعليم على سلامة الطالب والطالبة إذ تضعها في أولوياتها، مشيرة إلى دور التثقيف والتوعية الصحية في المدارس باعتباره من صميم عمل المرشدات والمرشدين الصحيين.

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري لـ "الخليج 365" مواصفات واشتراطات الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات بشكل عام وطلاب المرحلة الابتدائية على وجه التحديد لضمان سلامتهم. وأكدت أن الحقيبة السليمة يجب أن تشتمل على حزام كتف مبطن وجيوب متعددة لتوزيع الوزن عليها، إضافة إلى اشتمالها على حزامي كتف لا حزام كتف واحدا وأن يقل وزن الحقيبة عن الطالب بنسبة لا تقل على 10% والبعد عن الحقيبة ذات العجلات لأنها قد تتسبب في حدوث آلام في الظهر والكتف لدى الطلاب والطالبات. وأكدت المتحدثة أن الاشتراطات تأتي حرصا من وزارة التعليم على سلامة الطالب والطالبة إذ تضعها في أولوياتها، مشيرة إلى دور التثقيف والتوعية الصحية في المدارس باعتباره من صميم عمل المرشدات والمرشدين الصحيين.

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