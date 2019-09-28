شكرا لقرائتكم خبر عن «الحملة المشتركة»: ضبط 3.9 مليون مخالف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة حتى أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 3907389 مخالفاً، منهم 3051888 مخالفاً لنظام الإقامة، و601447 مخالفاً لنظام العمل، و254054 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 66619 شخصاً، 45% منهم يمنيون، و52% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2809 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4534 شخصاً.

وبيَّن تقرير الحملات أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1592 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1560 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعودياً، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13920 وافداً مخالفاً، منهم 11844 رجُلاً، و2076 إمرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 543072 مخالفاً، وإحالة 496512 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 651269 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 971563 مخالفاً.