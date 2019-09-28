شاهد.. مطالب بإجازة زوجية لكسر الروتين .. ومواطنين: ” مفيدة “

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عرض برنامج ” سيدتي ” المذاع على ” روتانا خليجية ” تقريرًا جديدًا يناقش إمكانية تطبيق الأزواج للإجازة الزوجية فيما بينهم لكسر الروتين.
وأجرى ” سيدتي ” لقاء مع عدد من المواطنين؛ لإبداء وجهة نظرهم في الإجازة الزوجية.
وأجمع عدد منهم على أهمية الإجازة الزوجية والتي قد تكون يومًا أو يومين يسافر الزوج أو يذهب في زيارة لمنزل أسرته..، وهكذا الحال مع الزوجة.
ورأى أخرون أنه قد يتم كسر الروتين بطرق أخرى مثل الذهاب في رحلات بتواجد الزوج والزوجة معًا لكسر الملل.
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