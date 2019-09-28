“أمن الطرق” يحذر من التبديل والتلاعب بلوحة السيارة.. وهذه عقوبتها

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حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، من سير المركبة بدون لوحات أو استخدام لوحة غير نظامية أو غير عائدة للمركبة وكذلك طمس أو محاولة طمس اللوحة.
وأوضحت أن جميع هذه التصرفات هي مخالفات صريحة لنصوص نظام المرور ولائحته التنفيذية.
يذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية من 3 إلى 6 آلاف ريال على سير المركبة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات أو طمسها، فيما يفرض غرامة من 5 إلى 10 آلاف ريال على استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة تلك المخالفات.
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