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أفادت مصادر مطلعة، بأن اتحاد كرة القدم يعكف على دراسة تهدف لضم لجنة الحكمات السعوديات لكرة القدم إلى مظلة الاتحاد، وذلك عبر لجنة الحكام الرئيسية التابعة له.
ويهدف الاتحاد من ضم لجنة الحكمات السعوديات إلى الاستمرار في دعم وتطوير الرياضة النسائية والمجتمعية، وفقاً لـ”الوطن”، حيث سبق وأطلق الاتحاد دورات للتحكيم النسائي، بكل من جدة والرياض والدمام.
وكان 16 فريقاً نسائياً سعودياً وخليجياً شارك في بطولة كرة القدم النسائية الخليجية التي أقيمت بالمنطقة الشرقية، كما شهدت البطولة بروز أول معلقة رياضية سعودية، وهي هيلة الفراج، فيما ينتظر أن ينطلق أول دوري نسائي سعودي في الرابع من أكتوبر المقبل بمحافظة أبحر بجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: لجنة حكام نسائية ضمن لجان اتحاد الكرة قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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