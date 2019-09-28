مدير جامعة الإمام: الجامعة كانت تُعاني ترهلاً إدارياً.. ولا مكان لدينا للمتطرفين

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تحدث مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري عن إدارة الجامعة والهيكلة التي قام بها منذ توليه المنصب في مارس الماضي والإشكاليات التي تواجهها.

وقال العامري خلال لقاء في برنامج “بالمختصر” على قناة “MBC”، إنه كان هناك ترهلاً تنظيمياً في الجامعة، وعولج ذلك في الهيكلة الجديدة، من خلال بعض الإجراءات؛ مثل تقليل أعضاء مجلس الجامعة، وتقليل التكاليف، والاستفادة بشكل أكبر من أعضاء هيئة التدريس.

وفيما يتعلق بالأمن الفكري بالجامعة، قال العامري إن الجامعة وضعت خطة استراتيجية للأمن الفكري تتضمن مبادرات وبرامج، ستطول المناهج وعملية اختيار من يدخل إلى الجامعة من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، للقضاء على الفكر على المتطرف والمنحرف.

وأكد أن من يحمل هذا الفكر، ينبغي ألا يكون له مكان في “جامعة الإمام”، مشدداً على أنه لا يُختار لمناصب الجامعة من يحمل فكراً متطرفاً، وسيتم مساءلة من يحمل هذا الفكر.

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وحول ما يتردد عن اختراق الجامعة من التيارات الحركية المتطرفة، قال العامري ربما يكون هذا في وقت سابق، لكن ليس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه لن يتم التواني إطلاقاً في التعامل مع أي فكر متطرف أو حزبي، وسيُحال للجهات المختصة في هذا الأمر.

كما تحدث العامري عن عددٍ من الأمور؛ مثل إمكانية تحول جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة غير ربحية، وتحدث كذلك عن عدم تبوء الجامعات السعودية مكاناً بين الجامعات المتقدمة عالمياً، ومدى رضاه عن السكن الجامعي، واستمع في نهاية اللقاء لآراء عدد من الطلاب حول المشاكل التي يواجهونها في الجامعة.



