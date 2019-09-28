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علقت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة على مقطع فيديو نشرته موظفة تتحدث فيه عن تعرضها للتحرش من قبل رئيسها في العمل، مؤكدةً أنها تعاملت مع الشكوى وفق النظام.
وقالت المديرية إن الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة، ورفعت الشكوى لمحافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة، وعلى الفور أحيلت المعاملة للنيابة في تاريخ 11 رمضان 1440هـ.
وأضافت أنها استجابت لطلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف، مؤكدة أنها تعاملت وفق النظام مع كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة.
وكانت الموظفة قد نشرت مقطع فيديو عرفت فيه بنفسها، وقالت إنها من الطائف وتعرضت للتحرش من رئيسها في القسم، وقدمت شكاوى كثيرة منذ أكثر من سنة إلا أنها لم تحصل على حقها، مطالبة بإنصافها والتحقيق في الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر “صحة جدة” تعلق على فيديو المواطنة التي تناشد إنصافها بعد تعرضها للتحرش من رئيسها في العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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