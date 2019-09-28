اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض



نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 68.36 نقطة بما يعادل 0.25 % إلى 26822.76 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.67 نقطة أو 0.53 % إلى 2961.95 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 91.03 نقطة أو 1.13 % إلى 7939.63 نقطة.

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04:13ت م

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