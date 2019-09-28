سياسي / وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره اليوناني



نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم وزير خارجية اليونان نيكولاس جورجيوس ديندياس على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات كما تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة.

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