السعودية اليوم / مصرع ثلاثة جنود سنغاليين بحادث تحطم مروحية في إفريقيا الوسطى



دكار 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

لقي ثلاثة جنود سنغاليين مصرعهم وأصيب آخر بحادث تحطم مروحية في منطقة بوار بجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأوضح بيان صادر عن إدارة الاتصال والعلاقات العامة لقيادة الجيش السنغالي أن المروحية، وهي من طراز "MI 35" تحطمت أثناء هبوطها، وهي قادمة من مهمة عملياتية للأمم المتحدة، في إطار دعم السلام بإفريقيا الوسطى.

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