شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول تعليق من سفير المملكة فى اليمن على وفاة الأميرة فاطمة والان مع التفاصيل

عبر"محمد آل جابر" السفير السعودي لدى اليمن، عن بالغ حزنه على وفاة والدته، اليوم الجمعة، بكلمات ملئية بالشجن.

وكتب "آل جبر" في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف السفير: " أسال الرحمن ان يدخلها في واسع رحمته وان يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأعف عنها وأكرم منزلها".

Advertisements



وكان الديوان الملكي أعلن في الساعات الأولى من مساء أمس الجمعة، وفاة والدة الأميرة فاطمة بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي أنه سيتم تشييع جثمان الفقيدة اليوم السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض.

​وتعد الأميرة فاطمة ابنة الأمير مساعد بن عبد الرحمن، الذي سبق وتولى منصب وزير الداخلية والمالية السعودي في عهد الملك فيصل بن عبد العزير آل سعود، وتوفي في ديسمبر/كانون الأول عام 1986.