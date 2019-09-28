تقديم وزارة الدفاع للنساء 1441 عبر بوابة تجنيد القوات المسلحة السعودية

قريباً، فتح تقديم وزارة الدفاع للنساء لشغل الوظائف النسائية العسكرية على عدة رتب بجميع القطاعات، والتقديم سيكون عبر بوابة تجنيد القوات المسلحة وفق الشروط وضوابط القبول والتسجيل، على عدة رتب تشمل عريف ، وجندي أول، ووكيل رقيب ورقيب، ولم يتم تحديد مواعيد فتح رابط التسجيل على بوابة التجنيد حتى الآن، وفي حالة تحديد مواعيد التقديم على وظائف النساء العسكرية حتى الآن، وسيتم إدراج المواعيد ضمن ما سيلي من تفاصيل فور الإعلان عنها.

وزارة الدفاع ستعلن قريبا عن كافة التفصيل حول كيفية التقديم على الوظائف النسائية العسكرية، بما يشمل تحديد الفئات المستهدفة والمؤهلات أو التخصصات المطلوبة، هذا بالإضافة إلى الشروط العامة الخاصة بعملية القبول والتسجيل عبر بوابة تجنيد القوات المسلحة، أيضاً مواعيد فتحر رابط تقديم وزارة الدفاع للنساء 1441 لبدء تسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني.

شروط تقديم وزارة الدفاع للنساء 1441

الشروط العامة للتقديم على الوظائف العسكرية للنساء، ستضم تحديد أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ويستثنى من نشأت مع والدها أثناء قيامه بخدمة المملكة خارج الحدود، زان تتمتع بحسن السير والسلوك، أو حكم عليها في احد جرائم الشرف و الأمانة ما لم يتم رد اعتبارها، ويضاف إلى تلك الشروط.

أن تكون المتقدة لائقة طبيا لشغل الوظائف العسكرية.

ألا تكون المتقدمة من الموظفات في احد القطاعات الحكومية.

السن لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام.

الطول لا يقل عن 155 سم ويتناسب مع الوزن.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

توافر بطاقة هوية وطنية مستقلة.

اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

المؤهل العلمي لا يقل عن شهادة الثانوية أو ما يعادل ذلك.

الحصول على التخصص المطلوب.

باقي الشروط أو ما يستجد سيتم تقديمه فور تحديد مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل.

رابط بوابة تجنيد القوات المسلحة

سيتم الإعلان عن كافة التفصيل على رابط بوابة تجنيد القوات المسلحة وهو الموقع الرسمي لاستقبال طلبات شغل الوظائف النسائية العسكرية 1441 لشغل الرتب المطلوب شغلها بالعنصر النسائي.