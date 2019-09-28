تأشيرة السعودية السياحية الإلكترونية والدول التي تشملها التأشيرة…

إطلاق تأشيرة السعودية السياحية خلال الحفل الذي أقامته الهيئة السعودية للسياحة، وستتاح التأشيرة السياحية الإلكترونية لمواطني 49 دولة في مرحلتها الأولي من التطبيق، في خطوة جديدة من الخطوات التي من شأنها تحقيق أهداف ورؤية 2030، وفتح آفاق جديدة للتنمية في القطاع السياحي وتنويع روافد الاقتصاد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، لتحقيق الاستراتيجية السياحية الوطنية لاستقبال ما يقرب من 100 مليون زيارة كل عام بحلول عام 2030 .

الدول التي تشملها التأشيرة السعودية الإلكترونية في مرحلة التدشين الأولية، ستكون متاحة إلكترونيا لمواطنين 49 دولة، والتقديم عليها من خارج المملكة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، أو عند الوصول لاحد المطارات السعودية، ويمكن استخراجها خلال مدة تتراوح ما بين 5 وحتى 30 دقيقة فقط، وفيما يلي سنوضح بعض النقاط الهامة حول مدة صلاحية التأشيرة وتكلفة استخراجها والتقديم عليها.

ضوابط إصدار تأشيرة السعودية السياحية

قيمة إصدارة التأشيرة السعودية الإلكترونية تبلغ 440 ريال سعودي، وكما ذكرنا يمكن استغراقها في وقت لا يتجاوز 30 دقيقةـ ومدة صلاحية التأشيرة السياحية للمملكة عام واحد، ويمكن استخراجها لمن بلغ 18 عام، ومن لا يتجاوز هذا السن يشترط وجود ولي الأمر، ويشترط أن يكون صلاحية جواز السفر لا يقل عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة للحصول على التأشيرة.

من ضمن الحصول على تأشيرة السياحة السعودية الإلكترونية، أن فترة أو مدة الإقامة داخل المملكة 90 يوم خلال السنة الواحدة، والديانة ليست من الشروط، والدخول إلى المملكة يكون عبر 6 منافذ رئيسية والتقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني أو من احد تلك المنافذ.

التقديم على التأشيرة السياحية الإلكترونية

تصفح رابط موقع السياحة السعودية الجديدة ومنه يمكن التقديم إلكترونيا على استخراج تأشيرة السياحة السعودية، ولمعرفة الطرق البديلة نحو كيفية الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية.

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وتشمل طرق الحصول على التأشيرة السياحية، تقديم الطلب عند الوصول للمملكة أو عبر مثليات المملكة بالخارج.

طرق سداد الرسوم

تسدد الرسوم عن طريق بطاقة الائتمان الدولية أو بطاقات الائتمان في المملكة.

الدول التي تشملها التأشيرة السياحية السعودية

قائمة أسماء الدول التي تشملها التأشيرة السياحية للمملكة والتي تشمل 49 دولة في مرحلة التدشين الأولية يمكن التعرف عليها من الجدول المرفق أدناة.

تشير القائمة التي خلت من أسماء الدول العربية أن كافة الدول مؤهلة للحصول على التأشيرة ولكن من خلال ممثليات أو قنصليات المملكة بالخارج.