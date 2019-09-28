رابط التسجيل في وظائف حرس الحدود 1441 من وزارة الداخلية السعودية وشروط…

رابط التسجيل في وظائف حرس الحدود 1441 من خلال هيئة أبشر، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم على وظائف حرس الحدود 1441، حيث أعلنت عن حاجتها إلى رتبة جندي أمن ودوريات بحري، وسنقدم لكم تاريخ وموعد تقديم وظائف حرس الحدود لحماية وأمن المرافق البحرية، وسنعرض لكم أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم.

رابط التسجيل في وظائف حرس الحدود 1441

سيتم فتح باب التقديم على الوظائف المطلوبة من يوم الأحد 30 محرم 1441، الموافق يوم 29 سبتمبر 2019، ويستمر التقديم إلى يوم الخميس 4 صفر 1441، ومواعيد التقديم من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءا، ومن خلال الرابط الموضح في الأسفل والتابع لمنصة أبشر، يمكنك التقديم على الوظائف عند فتح باب التقديم قريبا، ويرجى تعبئة الحقول المطلوبة بشكل صحيح، حيث سيتم استبعاد من يوجد لديه اختلاف في البيانات المدخلة.

الشروط المطلوبة في التقديم على وظائف حرس الحدود

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها عن التقديم على الوظائف المطروحة سابقا وهي:

وجود شهادة الثانوية العامة أو ميعادلها. كتابة المعدل التراكمي. جنسية الأب والأم سعودية. شهادة حسن السير والسلوك للمتقدم، ولم يسبق الحكم عليه أو إدانته في قضية مخلة بالشرف والأمانة. توفر بطاقة سارية المفعول عند التقديم. من المهم توافر الطول مع الوزن ولا يقل الطول عن 168 سم. لا يعمل في جهة حكومية. إن كان المتقدم سعودي فيجب أن تكون زوجته سعودية. أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول. معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة، مع وزارة التربية والتعليم والتصديق عليها.

وكما ذكرنا سابقا عند فتح رابط التسجيل في وظائف حرس الحدود 1441، من المهم كتابة البيانات بشكل صحيح، وتعبئة الحقول المطلوبة بدقة متناهية.