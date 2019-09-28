رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة..موعد صرف المساعدات دفعة شهر محرم

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة يريد معرفته كثير من الأشخاص المستفيدين من المساعدات المقطوعة، و ذلك للبحث عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، و هى برنامج تهدف به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى حكومة المملكة العربية السعودية، مساعدة الاسر السعودية محدودة الدخل فى تلبية احتياجتها، و مواجهة الظروف الصعبة وغلاء المعيشة، و يستلم المستفيدين المساعدة المقطوعة كل شهر، ويمكن من خلال الاتصال على الرقم 8001222777، و ادخال رقم الهوية الخاص بالشخص المستفيد من المقطوعة استفسار عن المساعدة، إعفاء الدكتور علي بن ناصر القفيص، من منصبة كوزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية، وتعين المهندس احمد بن سليمان الراجحي بدلًا منه، ليكون الوزير الجديد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبلاد السعودية.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة وذو الحجة

ننشر لكم رابط وزارة العمل والتمنية الاجتماعية والذى من خلاله يمكن للمستفيدين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ومعرفة موعد صرفها، وتوجيه التساؤلات حول المساعدات المقطوعة، وسبب عدم صرفها حتى فى شهر ذو القعدة خاصة مع اقتراب مجىء عيد الأضحى المبارك.

الفئات المستحقة من المساعدة المقطوعة

الأسر السعودية التى لديها أطفال و لايوجد عائل لهم

الأسر السعودية المهجورة و يكون لهم أبناء.

الأرملة والتى لديها أبناء.

الأشخاص العاجزين عن العمل سواء الرجال أوالنساء.

الأشخاص الذين بلغواسن الشيخوخة وراتبهم صغير ومحدود.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذوالقعدة وذو الحجة

الان يمكن لجميع المشتركين الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الرابط التالي رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة حتى الآن لم يتحدد رسمياً موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة وشهر ذوالحجة، ينتظر الآن الكثيرين الاعلان عن موعد صرف المساعدة المقطعة.