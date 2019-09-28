بوابة أبشر 1441 الاستعلام عن مخالفات المرور واستخراج وثائق السفر عبر أبشر الجوازات

أطلقت الحكومة السعودية رسميًا بوابة أبشر 1441هـ للخدمات الإلكترونية، وذلك تيسيرًا على المواطنين من الاستعلام عن الخدمات المختلفة واستخراجها إلكترونيًا من خلال رابط التسجيل لها، لاسيما الخدمات التي تتعلق بالمرور ووثائق السفر من خلال وزارة الداخلية السعودية، حيث يمكنك من الدخول عبر بوابة أبشر من خلال رقم الهوية فقط وإنهاء والاستعلام عن كافة الإجراءات الخاصة بالكثير من الخدمات، والتي من أبرزها أيضًا الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد وخدمات نقل وإنهاء الكفالة للمقيم.

خدمات بوابة أبشر 1441هـ

يأتي إطلاق الحكومة السعودية لخدمات منصة أبشر تماشيًا مع رؤيتها نحو 2030، وعن أبرز الخدمات التي توفرها البوابة إلكترونيًا:

الاستعلام عن مخالفات المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية المقيدة ضد السيارة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين والوافدين.

إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعمالة الأجنبية والمغتربين.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

استخراج الجوازات ووثائق السفر.

إجراءات نقل الكفالة.

رابط بوابة أبشر للتسجيل

والآن يمكنكم الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لدى بوابة أبشر الإلكترونية من خلال الدخول لرابط: https://www.absher.sa/portal/landing.html، ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية قسم الاستعلام عن الإقامة، واتباع الخطوات التالية:

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اختيار رقم الإقامة.

ثم إدخال الرقم المرئي.

الضغط موافقة.