منصة أبشر الجوازات السعودية ◀️ خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين برقم الإقامة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية عبر منصة أبشر 1441 , كثيراً ما نسمع عن تجديد وانتهاء فترة الإقامة للوافدين داخل البلاد، والعقوبات التي تقرر ضد الذي لا يقوم بالتجديد، حيث يعتبر تجديد الإقامة إجراء قانوني يتطلب من الوافد القيام به؛ كي يتم تسجيله على لائحة الأفراد الذين توافدوا للدولة والمقيمين على أراضيها، كما أن عدم القيام بتجديد الإقامة قد يعرض الفرد الوافد إلى مشاكل قانونية.

من أجل ذلك بدأ العديد من الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية في البحث عن الطرق تساعدهم بشأن الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ولهذا وفرنا الجهد والتعب لقرائنا الأعزاء وأحضرنا لهم ملف خاص عن الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية عبر منصة أبشر فتابعوا معنا:

تعرف على:

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية

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طرق الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441

الآن يمكنك تجديد الإقامة ومعرفة موعد انتهائها من خلال المساعدات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية التي وفرت خدمات جليلة للوافدين داخل الأراضي السعودية عن طريق الاستعلام في كل ما يخص الإقامة عبر منصة “أبشر”.

يمكنك تسجيل الدخول عبر الرابط الخاص بمنصة أبشر، لكي تتمكن من معرفة كل ما يخص تجديد الإقامة، وتضم منصة أبشر قسمين كل واحد منهم يختص بعمل منفرد:

القسم الأول: خاص بأصحاب الأعمال.

القسم الثاني يخص الأفراد.

الخطوات التي يجب اتباعها عند الاستعلام عبر منصة أبشر

الدخول إلى بوابة أبشر .

يجب تسجيل كلمة المرور وهوية الوافد ورمز التحقق، ليتم تسجيلك عبر المنصة.

بعد ذلك يمكنك أن تنتقل إلى خدمة الاستعلامات الإلكترونية للاستعلام عن صلاحية الإقامة.

بعد تدوين رقم الإقامة ورمز التحقق اضغط “بحث”.

ستظهر لك نافذة أخرى بها كافة البيانات التي تبحث عنها.

أهمية الاستعلام عن صلاحية الإقامة

سنت وزارة العدل بالمملكة عدة قوانين تخص الوافد كي يستطيع الإقامة بالمملكة في خير سلام دون مسائلة قانونية، وإذا تم مخالفة قوانين الإقامة سيتعرض للآتي: