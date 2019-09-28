عاجل اليمن : الشرعية تتخذ هذا العقاب الصارم بحق قيادات عسكرية انضمت لمليشيا الانتقالي في عدن وهكذا كان الرد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تتخذ هذا العقاب الصارم بحق قيادات عسكرية انضمت لمليشيا الانتقالي في عدن وهكذا كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة ان عملية قطع الراتب التي تستخدمها ما وصفها بحكومة الإخوان في الشرعية كورقة ضغط لن تخيفهم.

جاء ذلك على صفحة المتحدث الرسمي للمنطقة ماهر الحالمي بالفيس بوك

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ولفت ان العمري قال في تصريح صحفي : نحن مع شرعية الرئيس هادي وتحت قيادته، لكن تهديدات حكومة أخوان المسلمين باستخدام قطع الرواتب ورقة ضغط لن تخيفنا ولن تدفعنا للتنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية، ولا نسمح للأقتتال جنوبي يقتل جنوبي.

واشار الحالمي : ان عملية توقيف رواتب المقاتلين في الجبهات القتالية مشكلة كبيرة حقيقيةٌ بكل ما للكلمة من معنى، واللواء الركن/ فضل حسن العمري كقائد تحمل المسؤولية لدفاع عن الوطن والشعب من مليشيات الحوثية الإنقلابية الإيرانية، يسعى لمعالجتها مع قيادة التحالف العربي.