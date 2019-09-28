العساف يشارك اليوم في حدثين «هامين» بالأمم المتحدة

قام وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الجمعة، بنشاط مكثف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، نظيره التايلاندي دون برامودويناي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وشارك العساف أيضًا، في حدث رفيع المستوى على مستوى رؤساء الوفود بشأن السودان، كما شارك في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة.