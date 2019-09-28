«الداخلية» تعلن ضبط 3 ملايين و907 آلاف مخالف للأنظمة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط ثلاثة ملايين و907 آلاف مخالف، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، حتى نهاية يوم الخميس 27 / 1 / 1441هـ.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، أنّ إجمالي المخالفين الذين تمّ ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 3907389 مخالفًا، منهم (3051888) مخالفًا لنظام الإقامة، و(601447) مخالفًا لنظام العمل، و(254054) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أنّ إجمالي من تمّ ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (66619) شخصًا، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (2809) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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وأكّدت وزارة الداخلية، أنّ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (4534) شخصًا.

وقالت: إن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ (1592) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1560) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعوديًا.

وبينت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (13920) وافدًا مخالفًا، منهم (11844) رجُلًا، و(2076) امرأة، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (543072) مخالفًا، وإحالة (496512) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (651269) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (971563) مخالفًا.