سياسي / الرئيس التشادي يتسلم رسالة من نظيره الأمريكي



نجامينا 28 محرم 1411 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

تسلم الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو رسالة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تتعلق بسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين.

ووفق موقع رئاسة الجمهورية بالتشاد، سلم الرسالة نائب أمين الدولة الأمريكي لدى إفريقيا، تيبور بيتر ناقي، خلال استقبال الرئيس التشادي له اليوم.

وناقش الجانبان خلال اللقاء المستجدات على الساحة الدولية والعلاقات بين جمهورية تشاد والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التعاون الأمني والعسكري لمحاربة الإرهاب في المنطقة.

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