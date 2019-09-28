اليوم الوطني / سفارة المملكة في فنزويلا تحتفي باليوم الوطني



كاراكاس 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية سعد بن عبدالله السعد، حفل استقبال في العاصمة كاراكاس بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

حضر الحفل عدد من المسؤولين في حكومة فنزويلا ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومنسوبي السفارة.

ورفع السفير السعد في كلمته خلال الحفل التهاني والتبريكات باسمه واسم أعضاء السفارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة، مشيدًا بالتطور الذي تشهده المملكة من مستقبل واعد وفق رؤية 2030 .

ونوه السفير بالعلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية فنزويلا.

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