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أمطار عقبة ضلع تغري الأهالي للخروج والاستمتاع بالطبيعة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
شهدت عقبة ضلع وقرية المخاضة بتجاه مربة، عصر اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة، سالت على إثرها عدد من الشعاب والأودية الكبيرة والصغيرة.
وامتد جريان السيول إلى مركز مربة التابع لأبها، حيث خرج عدد من الأهالي للاستمتاع بالأجواء المطرية والطبيعة الخلابة التي خلفتها الأمطار والسيول.
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