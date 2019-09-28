الارشيف / اخبار السعوديه

أمطار عقبة ضلع تغري الأهالي للخروج والاستمتاع بالطبيعة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمطار عقبة ضلع تغري الأهالي للخروج والاستمتاع بالطبيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-28

أمطار عقبة ضلع تغري الأهالي للخروج والاستمتاع بالطبيعة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

Advertisements

شهدت عقبة ضلع وقرية المخاضة بتجاه مربة، عصر اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة، سالت على إثرها عدد من الشعاب والأودية الكبيرة والصغيرة.

وامتد جريان السيول إلى مركز مربة التابع لأبها، حيث خرج عدد من الأهالي للاستمتاع بالأجواء المطرية والطبيعة الخلابة التي خلفتها الأمطار والسيول.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار عقبة ضلع تغري الأهالي للخروج والاستمتاع بالطبيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا