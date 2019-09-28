تحديث الفيسبوك يكشف المستور: من وراء الحسابات المعادية؟

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف التحديث الأخير لموقع فيسبوك المستور، ليفضح الحسابات المعادية للمملكة التي تستهدفها ليل نهار بالأكاذيب ومحاولات بث الفتن.

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وضمن الحسابات المذكورة “نيزك” و”معتقلي الرأي” و”خط البلدة” الذين يدعون أنهم أبناء الوطن، ويزعمون اهتمامهم لمصلحته، لكنهم يحاولون تحريض الشعب ضد الحكومة، حتى كشف لعبتهم تحديث الفيسبوك.

ويحدد التحديث الأخير للفيسبوك مواقع المستخدمين لأجل الشفافية، لتسقط الأقنعة وتظهر مواقعهم، حيث كانت المفاجأة أن الحسابات تدار من الخارج، وتحديدًا من تركيا والعراق.